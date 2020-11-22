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УНИКС дома обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

23:35, 22.11.2020
УНИКС дома обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/vtbleague

УНИКС дома обыграл подмосковные «Химки» (83:76) в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ по баскетболу.

В составе казанцев самыми результативными игроками стали Айзея Кэнаан и Джамар Смит, набравшие 21 и 20 очков соответственно.

Это первая победа УНИКСа над подмосковным клубом за последние полтора года. Ранее казанцы уступили химчанам в пяти матчах подряд.

УНИКС (Казань) — «Химки» — 83:76 (25:17, 16:17, 18:20, 24:22)
Самые результативные
УНИКС: Айзея Кэнаан (21 + 6 передач), Джамар Смит (20 + 5 передач), Джон Браун (14 + 8 подборов).
«Химки»: Алексей Швед (16 + 7 подборов + 11 передач), Грег Монро (15 + 8 подборов), Джордан Мики (15 + 6 подборов).

СпортБаскетбол
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