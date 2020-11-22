УНИКС дома обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС дома обыграл подмосковные «Химки» (83:76) в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ по баскетболу.
В составе казанцев самыми результативными игроками стали Айзея Кэнаан и Джамар Смит, набравшие 21 и 20 очков соответственно.
Это первая победа УНИКСа над подмосковным клубом за последние полтора года. Ранее казанцы уступили химчанам в пяти матчах подряд.
Game statistics— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) November 22, 2020
@SiP03 (21о, 4пд, 6рп, 20КП)
@Jamar_Smith309 (20о, 4пд, 5рп, 20КП)
John Brown lll (14о, 8пд, 2рп, 4пх, 1бш, 14КП) pic.twitter.com/akqMgjdSlw
УНИКС (Казань) — «Химки» — 83:76 (25:17, 16:17, 18:20, 24:22)
Самые результативные
УНИКС: Айзея Кэнаан (21 + 6 передач), Джамар Смит (20 + 5 передач), Джон Браун (14 + 8 подборов).
«Химки»: Алексей Швед (16 + 7 подборов + 11 передач), Грег Монро (15 + 8 подборов), Джордан Мики (15 + 6 подборов).
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