Фестиваль «Безнен заман» и обновление дворов: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 22 ноября

В Казани прошел зональный этап фестиваля «Наше время — Безнен заман», в котором приняли участие артисты из Дрожжановского района. Отрывками выступлений поделился глава района Марат Гафаров. Судя по видео, зрителей мало. И похоже зря — шоу вполне достойное.

Глава Алькеевского района Александр Никошин показал новые детские площадки, смонтированные в Базарных Матаках по программе «Наш двор».

Утренним пейзажем из зимнего леса поделился глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. Собрал чуть меньше 200 лайков.

Закатное небо тоже появилось сегодня в соцсетях республиканских чиновников: снимки выложил глава Актанышского района Энгель Фаттахов.

Евгений Калашников