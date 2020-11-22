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Фестиваль «Безнен заман» и обновление дворов: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 22 ноября

20:00, 22.11.2020
Фестиваль «Безнен заман» и обновление дворов: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 22 ноября
Фото: instagram.com/engelfattakhov

В Казани прошел зональный этап фестиваля «Наше время — Безнен заман», в котором приняли участие артисты из Дрожжановского района. Отрывками выступлений поделился глава района Марат Гафаров. Судя по видео, зрителей мало. И похоже зря — шоу вполне достойное.

Глава Алькеевского района Александр Никошин показал новые детские площадки, смонтированные в Базарных Матаках по программе «Наш двор».

Утренним пейзажем из зимнего леса поделился глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. Собрал чуть меньше 200 лайков.

Закатное небо тоже появилось сегодня в соцсетях республиканских чиновников: снимки выложил глава Актанышского района Энгель Фаттахов.

Евгений Калашников
ОбществоВласть Татарстан
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