Россияне рассказали о худших подарках на Новый год

Среди худших новогодних подарков восемь процентов россиян назвали предметы одежды — по мнению респондентов, их лучше купить по своему вкусу и размеру. Четыре процента опрошенных не хотели бы найти под елкой сувенирную продукцию — свечи, магниты, брелоки и статуэтки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.



Торт, конфеты и шоколад россияне также считают плохим подарком — за это проголосовали три процента опрошенных, столько же высказались как о плохом подарке о парфюмерии и косметике — гелях для душа, шампунях, духах. Кухонные принадлежности, такие как кружки, разделочные доски и прочее, признали плохим подарком два процента россиян.

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Среди неудачных подарков другие варианты назвали 18 процентов опрошенных — среди них кальян для некурящего, разводной ключ, живая крыса, ласты, шариковая ручка. Отсутствие подарка назвали худшим новогодним сюрпризом 24% россиян, 28% сообщили, что никогда не получали плохих подарков.

Опрос проводился 10—14 ноября среди 1,6 тысячи экономически активного населения России старше 18 лет во всех округах страны.

Ранее сообщалось, что лишь 12 процентов россиян планируют смотреть «Новогодний огонек» в праздничную ночь.