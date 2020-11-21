Лишь 12% россиян планируют смотреть «Новогодний огонек» в праздничную ночь

Лишь у 12% россиян просмотр «Новогоднего огонька» по телевизору входит в программу празднования Нового года. 38% граждан не планируют смотреть эту программу, сообщает «Интерфакс».



Согласно данным опроса SuperJob, телевизор будет работать у 44% россиян, но лишь 12 из них будут смотреть «новогодний огонек», у 32% телевизор будет работать для фона.

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Новогодние программы больше хотят смотреть женщины — 13%, чем мужчины — 10%. Среди запланировавших праздники без просмотра «новогодних огоньков» — 45% мужчин и 32% женщин.

Желают смотреть праздничные программы в основном респонденты старше 45 лет (16%), почти половина жителей от 25 до 34 лет (47%) планирует обойтись без просмотра в новогоднюю ночь телевизионных программ.

18% опрошенных пока не знает, проведет ли время за просмотром телепрограмм.

Опрос проводился 18—19 ноября среди 1 600 респондентов населения России в возрасте от 18 лет во всех федеральных округах.