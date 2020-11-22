«КАМАЗ-мастер» завершает подготовку к «Дакару-2021»

Команда «КАМАЗ-мастер» завершает подготовку к участию в международном ралли «Дакар-2021», сообщает пресс-служба президента Татарстана.



По словам генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, команда готова к соревнованиям — в физподготовке участников нет сомнений: «Мы ждем хороших результатов на очередной гонке».

Он отметил, что продукция КАМАЗа известна во всем мире благодаря участию в ралли и что среди задач предприятия — их продвижение на международном рынке.

Фото: instagram.com/kamazmastersport

С новой техникой ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, автомобиль является очень комфортным и быстрым.

«Дакар-2021» стартует с побережья Красного моря из города Джидды в Саудовской Аравии уже 3 января 2021 года. Участники финишируют 15 января.

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ-мастер» доработал автомобили перед «Дакаром-2021».