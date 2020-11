Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал теннисного итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере обыграл испанца Рафаэля Надаля. Случилось это в полуфинале итогового турнира ATP в Лондоне, где россиянин победил со со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

First win over Nadal, first final in London @DaniilMedwed completes an incredible 3-6, 7-6(4), 6-3 comeback! #NittoATPFinals pic.twitter.com/GgT5wPLAeL

Таким образом, Медведев вышел в финал итогового турнира ATP, где сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Последний в полуфинале обыграл Новака Джоковича.

Финал начнется сегодня в 21:05 мск.

It all comes down to this! Who will take the title? @DaniilMedwed | @ThiemDomi | #NittoATPFinals pic.twitter.com/PlENOq7HGF