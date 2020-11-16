Трамп отказался признать победу Байдена в выборах США

Действующий президент США Дональд Трамп выразил мнение, что кандидат в президенты от демократов на пост главы правительства Джо Байден победил на выборах из-за фальсификации голосов.



«Он победил только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражения! Нам предстоит еще долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!» — приводит RT слова Трампа из его Twitter.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Ранее сообщалось, что Трамп уверен в своей победе в штате Пенсильвания, поскольку его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней.

