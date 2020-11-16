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Трамп отказался признать победу Байдена в выборах США

07:16, 16.11.2020
Трамп отказался признать победу Байдена в выборах США
Фото: kremlin.ru

Действующий президент США Дональд Трамп выразил мнение, что кандидат в президенты от демократов на пост главы правительства Джо Байден победил на выборах из-за фальсификации голосов.

«Он победил только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражения! Нам предстоит еще долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!» — приводит RT слова Трампа из его Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп уверен в своей победе в штате Пенсильвания, поскольку его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней.

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