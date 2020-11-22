В Казани неизвестные срубили деревья вдоль магазинов

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В Казани неизвестные срубили вдоль магазинов деревья, только окрепшие в этом году. Об этом сказано в одном из казанских новостных сообществ в социальной сети «ВКонтакте».



Автор сообщения предположил, что за вырубкой деревьев стоят предприниматели, и сделали они это для того, чтобы их магазины были заметнее: «Весь мир за экологичность, разумное потребление, переработку, благоустройство, а кому-то нужно свое барахло продавать».

В комментариях также предположили, что это могли быть вовсе не предприниматели, а обычные хулиганы.