Новости происшествий

18:41 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани неизвестные срубили деревья вдоль магазинов

07:45, 22.11.2020 6
В Казани неизвестные срубили деревья вдоль магазинов
Фото: скриншот

В Казани неизвестные срубили вдоль магазинов деревья, только окрепшие в этом году. Об этом сказано в одном из казанских новостных сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

Автор сообщения предположил, что за вырубкой деревьев стоят предприниматели, и сделали они это для того, чтобы их магазины были заметнее: «Весь мир за экологичность, разумное потребление, переработку, благоустройство, а кому-то нужно свое барахло продавать».

В комментариях также предположили, что это могли быть вовсе не предприниматели, а обычные хулиганы.

Фото: vk.com
Происшествия Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07:53
    Третья столица...
    Ответить
    Анонимно 08:40
    В любой столице есть варвары.
    Ответить
  • Анонимно 09:06
    Интересы бизнеса надо тоже учитывать.
    Ответить
    Анонимно 13:03
    бизнес Горзеленхоза подрывать нельзя - крупномеры дорогие и полив еще дороже...
    Ответить
  • Анонимно 14:36
    у нас на габишева 17 тоже за одну ночь вырвали только посаженный молодняк и увезли за ночь около 40 2 метровых деревьев.Через месяц открыли кальянную,цветочный опт и вулканизацию .Один хозяин - ненасытный пенсионер сами догадайтесь какой национальности.Хитрый....
    Ответить
  • Анонимно 16:43
    Ужас. А сколько денег уходит из бюджета на посадку этих деревьев . Продолжение этих дел хотим узнать ...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем