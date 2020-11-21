Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании

Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан Великобритании. Это стало ответом на британские санкции по «делу Магнитского».

В МИД РФ сообщили, что меры введены «в ответ на недружественные действия британских властей».

Попавшим в черный список британцам «закрыт въезд на территорию Российской Федерации», говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Фото: wikipedia.org

«По всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание». Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя», — добавила Захарова.

Она уточнила, что ответный российский список введен в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа», — говорится в заявлении Захаровой.