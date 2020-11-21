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В Татарстане объявлен отбор кандидатов в представители общественности в Квалификационной коллегии судей

11:32, 21.11.2020 2
В Татарстане объявлен отбор кандидатов в представители общественности в Квалификационной коллегии судей
Фото: pixabay.com

Срок полномочий представителей общественности в Квалификационной коллегии судей Татарстана истекает. В связи с этим сейчас проводится предварительный отбор кандидатов в представители, сообщает пресс-служба президента республики.

В соответствии с законом «О представителях общественности в Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан» представителями общественности могут назначить граждан РФ, достигших 25 лет и имеющих высшее юридическое образование, а еще не совершивших порочащих их поступков, не замещающих государственных или муниципальных должностей и не являющихся адвокатами, нотариусами и руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 ноя
    и опять попруться судьи в отставке. ЗДОРОВО, КОРПАРАТИВ!!!
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  • Анонимно 21 ноя
    Да,там такие все и сидят .сами себя выбирают и назначают
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