В Татарстане объявлен отбор кандидатов в представители общественности в Квалификационной коллегии судей

Срок полномочий представителей общественности в Квалификационной коллегии судей Татарстана истекает. В связи с этим сейчас проводится предварительный отбор кандидатов в представители, сообщает пресс-служба президента республики.



В соответствии с законом «О представителях общественности в Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан» представителями общественности могут назначить граждан РФ, достигших 25 лет и имеющих высшее юридическое образование, а еще не совершивших порочащих их поступков, не замещающих государственных или муниципальных должностей и не являющихся адвокатами, нотариусами и руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане.