Защитник «Ак Барса» Андрей Педан дисквалифицирован на один матч. Клуб заплатит штраф

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес наказание для защитника казанского «Ак Барса» Андрея Педана. Хоккеист дисквалифицировал на один матч, а также клуб заплатит штраф. Об этом говорится на сайте КХЛ.

Санкции в отношении Педана вынесены после матча регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо», где Педан за 2 минуты до конца игры получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар соперника в колено.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Ак Барса» Андрея Педана по п. 1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

«Ак Барс» занимает первую строчку в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Следующий матч казанцы проведут на выезде завтра, против китайского «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах.