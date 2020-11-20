В Челнах прокуратура добивается блокировки шести сайтов по продаже дипломов

В Челнах прокуратура добивается блокировки сайтов по продаже аттестатов и дипломов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура города Набережные Челны выявила шесть сайтов, продающих документы об образовании. Доступ к ресурсам был свободным для неограниченного круга пользователей.

Фото: Wikimedia Commons

По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность — подделка изготовление или сбыт поддельных документов.

Прокуратура направила в суд заявление о признании указанной информации запрещенной. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.



Ранее прокуратура Казани установила владельца сайта по продаже дипломных работ, рефератов и сочинений.





Ольга Плешкова