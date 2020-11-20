На Казанском вертолетном заводе обсудили оптимизацию площадей предприятия
Сегодня на Казанском вертолетном заводе состоялось заседание совета директоров холдинга «Вертолеты России».
Совещание провел индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров Анатолий Сердюков, в мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
В рамках заседания врио управляющего директора ПАО «КВЗ» Алексей Белых рассказал о планах по финансовому оздоровлению предприятия, о производственной программе завода на 2021—2023 годы, которая предусматривает расширение номенклатуры производимой продукции и объемов ее поставок.
В ходе заседания совета директоров обсуждались вопросы оптимизации производственных площадей КВЗ и дальнейшего развития производства композитных лопастей нового поколения, сообщает пресс-служба президента РТ.
Ранее холдинг «Вертолеты России» (входящий в госкорпорацию «Ростех») передал три собранных в Казани вертолета «Ансат» для санитарной авиации в Ленинградской области.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым