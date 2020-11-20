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На Казанском вертолетном заводе обсудили оптимизацию площадей предприятия

18:47, 20.11.2020
На Казанском вертолетном заводе обсудили оптимизацию площадей предприятия
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня на Казанском вертолетном заводе состоялось заседание совета директоров холдинга «Вертолеты России».

Совещание провел индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров Анатолий Сердюков, в мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В рамках заседания врио управляющего директора ПАО «КВЗ» Алексей Белых рассказал о планах по финансовому оздоровлению предприятия, о производственной программе завода на 2021—2023 годы, которая предусматривает расширение номенклатуры производимой продукции и объемов ее поставок.

В ходе заседания совета директоров обсуждались вопросы оптимизации производственных площадей КВЗ и дальнейшего развития производства композитных лопастей нового поколения, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее холдинг «Вертолеты России» (входящий в госкорпорацию «Ростех») передал три собранных в Казани вертолета «Ансат» для санитарной авиации в Ленинградской области.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПромышленностьОПК Татарстан
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