На Казанском вертолетном заводе обсудили оптимизацию площадей предприятия

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня на Казанском вертолетном заводе состоялось заседание совета директоров холдинга «Вертолеты России».

Совещание провел индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров Анатолий Сердюков, в мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В рамках заседания врио управляющего директора ПАО «КВЗ» Алексей Белых рассказал о планах по финансовому оздоровлению предприятия, о производственной программе завода на 2021—2023 годы, которая предусматривает расширение номенклатуры производимой продукции и объемов ее поставок.

В ходе заседания совета директоров обсуждались вопросы оптимизации производственных площадей КВЗ и дальнейшего развития производства композитных лопастей нового поколения, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее холдинг «Вертолеты России» (входящий в госкорпорацию «Ростех») передал три собранных в Казани вертолета «Ансат» для санитарной авиации в Ленинградской области.



Татьяна Леухина