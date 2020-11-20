Казанцев приглашают на воскресную экскурсию по Адмиралтейской слободе
Казанцев приглашают на экскурсию по Адмиралтейской слободе. Она состоится 22 ноября.
Экскурсию на тему «Бишбалта и/или Адмиралтейская слобода: татарский код территории» проведет краевед Айрат Файзрахманов. Он расскажет о мечетях Бишбалты, татарских просветителях, деятелях культуры, живших на территории слободы.
Маршрут экскурсии пройдет через улицы Карельскую и Брюсова до мусульманского кладбища Бишбалта, затронет Парк Столярова и «Сад рыбака», место утраченного парка Тиволи и улицу Мало-Московскую.
Начало экскурсии — в 10.00. Записаться и узнать точку сбора можно по телефону +7(951)061-00-28.
Ранее в Казани прошла экскурсия по будущему парку «Манзара».
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