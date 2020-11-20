Казанцев приглашают на воскресную экскурсию по Адмиралтейской слободе

Казанцев приглашают на экскурсию по Адмиралтейской слободе. Она состоится 22 ноября.

Экскурсию на тему «Бишбалта и/или Адмиралтейская слобода: татарский код территории» проведет краевед Айрат Файзрахманов. Он расскажет о мечетях Бишбалты, татарских просветителях, деятелях культуры, живших на территории слободы.

Фото: kzn.ru

Маршрут экскурсии пройдет через улицы Карельскую и Брюсова до мусульманского кладбища Бишбалта, затронет Парк Столярова и «Сад рыбака», место утраченного парка Тиволи и улицу Мало-Московскую.

Начало экскурсии — в 10.00. Записаться и узнать точку сбора можно по телефону +7(951)061-00-28.

Ранее в Казани прошла экскурсия по будущему парку «Манзара».

Ольга Плешкова