Следком по РТ: гаишникам Арска проплатили 20 экзаменов на права

Фото: «Реальное время»

Следком по РТ завершил расследование дела 38-летнего Нияза Бариева, бывшего начальника Арского регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, его экс-подчиненного и еще трех человек. Группу обвиняют в получении взяток, в посредничестве этому, а также служебных подлогах и злоупотреблениях.



По версии следствия, с августа 2019 по январь 2020 года сотрудники ГИБДД через двух посредников получали от граждан взятки за помощь в сдаче теоретического и практического экзаменов на водительские права — без фактической проверки знаний.

Всего установлено 20 эпизодов преступной деятельности. Общая сумма полученных денежных средств составляет более 400 тысяч рублей, рассказал «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Один из взяткодателей также привлечен к уголовное ответственности, преследование в отношении остальных прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Обвиняемые под домашним арестом. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, спецоперацию по задержанию коллег-полицейских в Арском районе в январе 2020-го провели сотрудники собственной безопасности МВД Татарстана и Следкома. И еще тогда установили: в класс вместе с участниками экзамена заходил подставной и давно сдавший на права, который в процессе подсказывал «двоечникам» правильные ответы, за что получал по 2 тысячи рублей с носа.