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Сербский патриарх Ириней умер от коронавируса

16:21, 20.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Сербский патриарх Ириней умер от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Сербии в возрасте 90 лет умер патриарх Сербский, предстоятель Сербской православной церкви Ириней (в миру — Мирослав Гаврилович). Ранее он заболел коронавирусом. О смерти патриарха сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Ириней был госпитализирован в военный госпиталь 4 ноября после выявления у него коронавируса.

Фото: wikipedia.org

«Для меня было честью знать вас. Такие, как вы, никогда не уходят», — передает RT сообщение Вучича.

Сегодня стало известно о смерти главы Татарстанской митрополии Феофана (в миру — Иван Ашурков). В телеграм-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе Московском и всея Руси говорится, что он умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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