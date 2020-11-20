Сербский патриарх Ириней умер от коронавируса

В Сербии в возрасте 90 лет умер патриарх Сербский, предстоятель Сербской православной церкви Ириней (в миру — Мирослав Гаврилович). Ранее он заболел коронавирусом. О смерти патриарха сообщил президент Сербии Александр Вучич.



Ириней был госпитализирован в военный госпиталь 4 ноября после выявления у него коронавируса.



Фото: wikipedia.org

«Для меня было честью знать вас. Такие, как вы, никогда не уходят», — передает RT сообщение Вучича.

Сегодня стало известно о смерти главы Татарстанской митрополии Феофана (в миру — Иван Ашурков). В телеграм-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе Московском и всея Руси говорится, что он умер от осложнений, вызванных COVID-19.



Татьяна Леухина