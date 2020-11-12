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Правительство РФ направит на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет почти 62 млрд рублей

12:40, 12.11.2020
Правительство РФ направит на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет почти 62 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Малообеспеченные семьи, имеющие детей от трех до семи лет, получат дополнительные выплаты. На эти цели Кабмин России дополнительно выделит почти 62 млрд рублей.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мера реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

«Общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей», — цитирует Мишустина ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре стало известно, что российское правительство выделит регионам более 8,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Напомним, что размер ежемесячного пособия равен 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

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