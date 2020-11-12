Правительство РФ направит на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет почти 62 млрд рублей

Малообеспеченные семьи, имеющие детей от трех до семи лет, получат дополнительные выплаты. На эти цели Кабмин России дополнительно выделит почти 62 млрд рублей.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мера реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

«Общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей», — цитирует Мишустина ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре стало известно, что российское правительство выделит регионам более 8,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Напомним, что размер ежемесячного пособия равен 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.