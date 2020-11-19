«Тамбов» может бойкотировать матч со «Спартаком» из-за долгов по зарплате

Футболисты «Тамбова» могут не выйти на матч 17-го тура РПЛ с московским «Спартаком» из-за долгов по зарплате.

В последний раз игроки и персонал клуба получили выплаты за август. Информацию уже подтвердил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Да, это правда, такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч с «Краснодаром», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой», — сказал Худяков.

Павел Худяков. Фото: fc-tambov.ru

По его словам, руководство Тамбовской области перестало выделять деньги на финансирование команды с июня нынешнего года, несмотря на предвыборные обещания губернатора региона Александра Никитина.

Матч «Тамбова» против «Спартака» намечен на 5 декабря. До этого команде предстоит сыграть две игры в рамках РПЛ — с «Краснодаром» (21 ноября) и «Уфой» (29 ноября).

Напомним, ранее стало известно, что на игру в Уфе можно будет попасть бесплатно.