Церемонию прощания с митрополитом Феофаном планируется провести 23 ноября

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани церемонию прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном планируется провести в понедельник, 23 ноября. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

По предварительной информации, церемония прощания пройдет в Благовещенском соборе.

Фото: realnoevremya.ru

О смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана стало известно сегодня утром. Ему было 73 года.



Феофан стал митрополитом Казанским и Татарстанским в июле 2015 года, сменив на этом посту митрополита Анастасия.



«Реальное время» опубликовало эксклюзивное интервью главы Татарстанской митрополии в первую годовщину его служения на казанской земле.



Татьяна Леухина