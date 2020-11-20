Щербакова снялась с Гран-при России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова пропустит этап Гран-при России по фигурному катанию по медицинским показаниям. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Призер чемпионата Европы, чемпионка России Анна Щербакова не сможет выступить на московском этапе Гран-при «Кубок Ростелекома». Фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям», — говорится в сообщении.

Фото: vk.com/eteritutberidze

В текущем сезоне Щербакова выиграла два этапа Кубка России — в Сызрани и Сочи. Некоторые эксперты считали ее главным фаворитом предстоящих соревнований в Москве.

Этап Гран-при России начнется сегодня, 20 ноября, с короткой программы мужских одиночников.

Напомним, Алина Загитова и Камила Валиева выступят с показательным номером на российском этапе мирового Гран-при.