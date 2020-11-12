Загитова и Валиева выступят с показательным номером на этапе Гран-при в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выступят с показательными программами на этапе Гран-при Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Фигуристки выйдут на лед 22 ноября после награждения победителей московского этапа. Также с показательным номером выступит Александра Трусова, выигравшая ранее этап Гран-при Кубка России в Казани.

Соревнования в Москве пройдут с 20 по 21 ноября в арене «Мегаспорт».

Напомним, накануне определились победители среди пар в рамках четвертого этапа Кубка России в столице Татарстана.