ВСК дарит скидки до 30% на свои продукты в «Черную пятницу 2020»

Страховой Дом ВСК в очередной раз присоединился к ежегодной распродаже «Черная пятница» и предлагает клиентам приобрести страховые продукты компании со скидками до 30%.

Акция продлится в течение 10 дней — с 20 по 30 ноября 2020 года включительно, и в этом году будет распространяться на страховые продукты, доступные для приобретения в интернет-магазине и мобильном приложении «ВСК страхование», за исключением ОСАГО и ряда специфичных страховых продуктов, а также пролонгации действующих договоров страхования ВСК.

Специальные условия в виде скидки в размере 25% действуют на страховые продукты каско, скидку 30% смогут получить участники акции, приобретающие страховку для путешествий за границу. Страховые продукты, дающие защиту от несчастного случая, будут доступны с дисконтом 25%. На линейку программ по страхованию имущества для физических лиц предоставляется скидка 30%, за исключением продукта «Домашний помощник».

Скидка предоставляется по промокоду FRIDAY20 при условии его регистрации в интернет-магазине или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке.



Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»