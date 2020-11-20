ВСК дарит скидки до 30% на свои продукты в «Черную пятницу 2020»
Страховой Дом ВСК в очередной раз присоединился к ежегодной распродаже «Черная пятница» и предлагает клиентам приобрести страховые продукты компании со скидками до 30%.
Акция продлится в течение 10 дней — с 20 по 30 ноября 2020 года включительно, и в этом году будет распространяться на страховые продукты, доступные для приобретения в интернет-магазине и мобильном приложении «ВСК страхование», за исключением ОСАГО и ряда специфичных страховых продуктов, а также пролонгации действующих договоров страхования ВСК.
Специальные условия в виде скидки в размере 25% действуют на страховые продукты каско, скидку 30% смогут получить участники акции, приобретающие страховку для путешествий за границу. Страховые продукты, дающие защиту от несчастного случая, будут доступны с дисконтом 25%. На линейку программ по страхованию имущества для физических лиц предоставляется скидка 30%, за исключением продукта «Домашний помощник».
Скидка предоставляется по промокоду FRIDAY20 при условии его регистрации в интернет-магазине или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи.
Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке.
Справка
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
САО «ВСК», 121552, Российская Федерация, г. Москва, ул. Островная, д.4
ОГРН: 1027700186062
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