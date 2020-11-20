Кафанов: «В моей жизни было два клуба: «Рубин» и «Ростов». Они оба для меня родные»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина». Ранее он входил в тренерский штаб Курбана Бердыева в казанском и ростовском клубах.

— Впереди матч против «Рубина» в Казани. Насколько для Вас важна эта игра?

— Если говорить о важности, то это такой же матч, как и все остальные. В моей жизни было два клуба: «Рубин» и «Ростов». Они оба для меня родные. Если говорить коротко, то это радость от предстоящего общения со всеми друзьями, с кем проработал много лет, — приводит слова Кафанова пресс-служба клуба.

Фото: vk.com/fcrostov

Встреча между «Рубином» и «Ростовом» в Казани состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало игры — в 19.00 по мск.

У казанского клуба матч могут пропустить целый ряд футболистов основного состава из-за положительных тестов на коронавирус и повреждений, полученных в расположении своих национальных сборных.