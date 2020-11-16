«Рубин» не намерен отказываться от отправки игроков в сборные из-за травм

«Рубин» не станет запрещать своим игрокам уезжать в сборные, несмотря на травмы сразу четверых игроков основного состава в расположении национальных команд. Об этом заявил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

«Конечно, и в следующий раз будем отпускать игроков в сборную. Даже нечего об этом говорить, у нас же нет другого варианта. А там уж как повезет. Все клубы в одинаковых условиях. Ничего не могу сказать о заболевших, пока все в лазарете», — сказал Сайманов.

Фото: vk.com/fcrk

Ранее футболисты «Рубина» Карл Старфельт, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом сдали положительные тесты на коронавирус в расположении сборных. Кроме того, защитник Филип Уремович досрочно покинул поле в матче с командой Швеции (1:2) в рамках Лиги наций из-за повреждения.