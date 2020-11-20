СМИ сообщили о решении ликвидации Роспечати и Россвязи

О решении ликвидировать такие федеральные агентства, как Роспечать и Россвязь, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.



Их ликвидация является частью плана оптимизации системы госуправления — с 1 января 2021 года по реформе оптимизации хотят сократить от 5 до 10% должностей чиновников, в основном за счет вакансий.

По словам председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, Кабмин еще может пересмотреть подходы к существованию структур при исполнительных органах.

Ранее сообщалось о планах властей России по ликвидированию Роспечати и Россвязи.

Маргарита Головатенко