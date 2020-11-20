В Лаишевском районе Татарстана к концу года откроется первая ледовая арена

Фото: Пресс-служба Министерства спорта РТ

В Лаишевском районе Татарстана к концу этого года откроется первая ледовая арена. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.



В здании по адресу Есенина, д. 2 расположен крытый каток размером 56х26 м — он предназначен для массового катания местных жителей, а еще для занятий фигурным катанием и хоккеем.

Еще в фойе расположены четыре раздевалки на 25 человек. Они оснащены санузлами и душевыми, в них есть помещения для сушки одежды, заточки коньков. Также в здании есть универсальные кабины и тренерская с местом для маломобильных групп населения, помещения для выдачи, хранения и сушки прокатных ботинок с коньками, а еще кафетерий.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Ранее сообщалось, что в Лаишево построят крытый каток с искусственным льдом за 287,9 млн рублей. Работы должны завершиться в марте 2021 года.

Маргарита Головатенко