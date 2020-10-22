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В Лаишево построят крытый каток за 287 млн рублей

10:43, 22.10.2020
В Лаишево построят крытый каток за 287 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В Лаишево построят крытый каток с искусственным льдом за 287,9 млн рублей. Соответствующий тендер объявило ГБУ «Главстрой РТ».

Согласно техзаданию, на крытом катке будут проводиться занятия по хоккею, фигурному катанию, массовые катания.

realnoevremya.ru архивное фото

В здании расположатся четыре раздевальные для 25 человек каждая с душевыми и санузлами, четыре помещения для сушки одежды, помещение для заточки коньков, универсальные кабины и тренерская с местом для маломобильных групп населения, помещения для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок с коньками, кафетерий с обеденным залом на 12 посадочных мест.

Работы должны начаться в ноябре этого года и завершиться в марте 2021 года.

В этом году в Челнах построили ледовый дворец «КАМАЗ».

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