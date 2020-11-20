Минстрой хочет запретить строительство апартаментов

Минстрой хочет запретить строительство апартаментов в будущем, сообщил глава ведомства Никита Стасишин во время выступления в Совете Федерации.



По его словам, статус уже возведенных апартаментов законодательно будут утверждать, но «с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье».

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Подобный законопроект Минстрой хотел принять еще в 2016 году, апартаменты хотели юридически приравнять к жилым помещениям в многоквартирных домах, сообщает «РИА Новости».