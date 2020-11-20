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Минстрой хочет запретить строительство апартаментов

06:37, 20.11.2020
Минстрой хочет запретить строительство апартаментов
Фото: pixabay.com

Минстрой хочет запретить строительство апартаментов в будущем, сообщил глава ведомства Никита Стасишин во время выступления в Совете Федерации.

По его словам, статус уже возведенных апартаментов законодательно будут утверждать, но «с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье».

Фото: pixabay.com

Подобный законопроект Минстрой хотел принять еще в 2016 году, апартаменты хотели юридически приравнять к жилым помещениям в многоквартирных домах, сообщает «РИА Новости».

Недвижимость
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