Синоптики Татарстана прогнозируют сильную гололедицу

В пятницу, 20 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром возможны снег, мокрый снег и даже гололед. Днем осадков метеорологи не ждут.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами 15—18 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит 1—6 градусов ниже ноля. В Казани термометры будут колебаться от -1°C до -3°С. В Набережных Челнах будет лишь слегка холоднее: от -2°С до -5°С.