Власти Татарстана объяснили отмену республиканского закона о запрете вейпов и снюсов

В казанском Кремле объяснили, почему президент Татарстана Рустам Минниханов отменил республиканский закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и снюсов. Причиной стало вступление в силу аналогичного федерального закона.

«Речь идет о том, что в силу вступила федеральная норма, запрещающая продажу, в этой связи мы должны привести в соответствие наше законодательство и отменить нашу ранее принятую норму. То есть запрет остается, на федеральном уровне. Просто наш документ в свое время был принят раньше», — пояснили в пресс-службе президента РТ.

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Кроме отмены республиканского закона о приравнивании вейпов и снюсов к табаку, вносятся изменения в закон, определяющий муниципальных чиновников, имеющих право штрафовать за ряд административных правонарушений. Теперь муниципальные чиновники не смогут выписывать штрафы за продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции.

Напомним, сегодня Минниханов подписал документ, признающий утратившим силу региональный закон о приравнивании вейпов и снюсов к сигаретам.