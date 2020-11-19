В Татарстане отменили закон о запрете продажи снюсов и вейпов

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В Татарстане признали утратившим силу региональный закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина (вейпов). Документ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

25 декабря 2019 года власти республики приняли закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей (снюсов) и вейпов несовершеннолетним. Сегодня закон отменен.



Позже в пресс-службе президента РТ пояснили, что в силу вступила федеральная норма, запрещающая продажу, в этой связи Татарстан должен был отменить ранее принятую норму.

«То есть запрет остается, на федеральном уровне. Просто наш документ в свое время был принят раньше», — отметили там.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы распространяется антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.



Ольга Плешкова