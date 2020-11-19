В Йошкар-Оле полицейский застрелил предпринимателя на охоте, приняв его за кабана

Фото: Госкомитет по биоресурсам РТ

В Марий Эл полицейский застрелил предпринимателя на охоте, приняв его за кабана. После этого он сам сдался полиции.

Трагедия произошла в окрестностях Йошкар-Олы 17 ноября. Находясь на охоте, старший лейтенант полиции услышал шорох в кустах. Решив, что там находится кабан, он открыл огонь на поражение. Однако из-за кустов показался мужчина с ранением в области шеи. Вскоре он умер.

Фото: realnoevremya.ru

Погибшим оказался местный предприниматель Алексей Элянов. Стрелок сам вызвал полицию и сдался правоохранителям. Он уверяет, что не был знаком с погибшим, что он делал в кустах, не знает, передает Baza.

В МВД прокомментировали, что старший лейтенант Алексей Демидов во время происшествия не находился на службе. Его ружье было зарегистрировано на него официально.



Напомним, в прошлом году в Башкирии охотник подстрелил священника, приняв его за животное.

Ольга Плешкова