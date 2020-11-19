Суд оправдал двух обвиняемых по делу о пытках в ярославской колонии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор по уголовному делу об избиении заключенных в отношении 13 экс-сотрудников исправительной колонии.

Их призвали виновными по делу о превышении должностных полномочий. Шестеро сотрудников получили от 3 до 3 лет и 5 месяцев колонии общего режима, они освобождены в зале суда в связи с отбытием наказания. Четверо сотрудников ИК-1 приговорены к четырем годам лишения свободы, еще один — к 4 годам и 3 месяцам. Они также лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 2 года и 6 месяцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отношении руководителей исправительной колонии №1 УФСИН по Ярославской области Дмитрия Николаева и Игита Михайлова суд вынес оправдательный приговор в связи с отсутствием события преступления. За ними признано право на реабилитацию, пишет «Интерфакс».

По данным следствия, в 2018 году сотрудники колонии избили осужденного с помощью спецсредств. Удары наносились преимущественно резиновой палкой по пяткам мужчины, чтобы скрыть следы насилия. Ему были причинены травмы, не повлекшие вреда здоровью. Уголовное дело было возбуждено после публикации в СМИ видео избиения.

Первый приговор по делу о пытках в колонии был вынесен в январе 2020 года. Тогда бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова приговорили к 4 годам тюрьмы.



Татьяна Леухина