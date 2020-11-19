В Нурлатском районе Татарстана мужчина подозревается в убийстве брата на почве ревности

В Нурлатском районе Татарстана мужчина подозревается в убийстве троюродного брата на почве ревности. СУ Следственного комитета РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 37-летний мужчина нанес смертельные раны по голове родственника после того, как его сожительница сообщила ему, что три дня распивала спиртные напитки с его братом. «Вернувшись, сообщил сожительнице, что наказал брата», — говорится в информации пресс-службы СУ СК РФ по РТ.

Мужчина свою вину в преступлении не признает. Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Фото: pixabay.com

Расследование уголовного дела продолжается. СК РФ по РТ устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, что замначальника полиции УМВД РФ по Казани Валерий Саматошенков сообщил, что в Казани полицейские раскрыли все совершенные в этом году убийства.



Татьяна Демина