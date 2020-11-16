В Казани раскрыли все убийства, совершенные в этом году

В Казани полицейские раскрыли все совершенные в этом году убийства и факты причинения тяжкого вреда здоровью, одно уголовное дело приостановили в связи с розыском преступника, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города заместитель начальника полиции управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков.

В этом году в столице Татарстана произошло 46 убийств и 82 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Фото: realnoevremya.ru

Полицейские за 2020 год зарегистрировали 20,2 тыс. преступлении (кража, разбойный грабеж, нападение, угон). Это больше прошлогоднего показателя на 9%. Рост произошел за счет инициативно выявленных преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, миграции и экономики, объяснил Саматошенков.