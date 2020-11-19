Источник: РФС не рассматривает отставку Черчесова

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариантов отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на собственный источник из РФС.

По их данным, экстренного созыва исполкома организации пока не планируется.

Следующее заседание исполкома РФС состоится в середине декабря. Ожидается, что на нем выступят тренеры всех национальных сборных по итогам года.

Фото: vk.com/teamrussia

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за поражения от сербов.

Подробнее о резонансном матче и итогах выступления сборной России в Лиге наций можно почитать в материале «Реального времени».