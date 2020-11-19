Галимова сравнила панику в отношении лекарств с ажиотажем на гречку в начале пандемии COVID-19

Ограничения на продажу медпрепаратов в аптеках Татарстана — это лишь рекомендация штаба по борьбе с коронавирусом, «чтобы обеспечить население лекарствами именно по потребностям, чтобы человеку выдавали то количество лекарств, которое ему нужно для лечения, чтобы стабилизировать ситуацию», — пояснила на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Все жители Татарстана должны быть заинтересованы в том, чтобы можно было спокойно прийти и купить нужный препарат, заметила спикер. Но скупают, по ее словам, «под страхом, не дай бог» и для профилактики пьют какие-то препараты.

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

Руководитель пресс-службы напомнила о публикациях в СМИ о том, как врачи спасают жизни людей, которые принимают препараты, усугубляющие их состояние, к тому же получают другое заболевание. «Мы должны сами для себя быть контролерами и понимать разумность происходящего», — подчеркнула Галимова.

Она сравнила панику в отношении лекарств с ажиотажем на гречку в начале пандемии. «Что-то похожее сейчас, к сожалению, происходит, хотя в данном случае это гораздо страшнее, чем скупать гречку, потому что злоупотребление препаратов может привести к проблемам со здоровьем», — предостерегла спикер.