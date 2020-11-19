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Известный этнограф Рамзия Мухамедова ушла из жизни на 96-м году

09:26, 19.11.2020 2
Известный этнограф Рамзия Мухамедова ушла из жизни на 96-м году
Фото: mincult.tatarstan.ru

Известный этнограф Рамзия Мухамедова скончалась на 96-м году жизни, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Она является автором фундаментальных исследований по традиционной культуре и этнокультурной истории татарского народа. Профессиональные исследователи, работающие под ее руководством, сейчас работают в различных областях исторической науки.

Мухамедова родилась 23 декабря 1923 года. В 1966 году в Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Татары Мордовской АССР: историко-этнографическое исследование». В 1971 году Мухамедова решением Ученого Совета была назначена руководителем фундаментального исследования «Историко-этнографический атлас татарского народа».

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Урыны ж,эннэттэ булсын...
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  • Анонимно 19 ноя
    Жаль, пусть земля ей будет пухом, а память благодарных потомков останется надолго.
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