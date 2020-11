Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP-2020, обыграв Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича во втором матче группового раунда Итогового турнира ATP-2020.

Россиянин дважды взял сет со счетом 6:3 и уверенно победил лидера общего рейтинга.

Это уже вторая победа Медведева на турнире. Благодаря этому, за тур до конца группового раунда он обеспечил себе выход в полуфинал соревнований.

Medvedev wins the group

Schwartzman is eliminated from contention

The winner of Djokovic v Zverev will advance to the semi-finals.#NittoATPFinals pic.twitter.com/vg6TC6aPO8