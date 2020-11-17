Медведев обыграл Зверева в групповом раунде Итогового турнира ATP-2020
Российский теннисист Даниил Медведев начал с победы групповой раунд Итогового турнира ATP-2020.
В первом туре россиянин обыграл немца Александра Зверева. Игра, продолжавшаяся 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Медведева.
Sum up @DaniilMedwed's performance in one word— ATP Tour (@atptour) November 16, 2020
: @TennisTV | #NittoATPFinals | #ATPTourpic.twitter.com/A5TH7xYoW9
В следующем туре четвертая ракетка мира встретится с сербом Новаком Джоковичем. В группе Токио-1970 также выступает аргентинец Диего Шварцман. В плей-офф выходят первые два места группы.
Напомним, ранее Медведев обошел швейцарца Роджера Федерера в рейтинге лучших теннисистов мира.Спорт
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