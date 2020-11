Медведев обыграл Зверева в групповом раунде Итогового турнира ATP-2020

Российский теннисист Даниил Медведев начал с победы групповой раунд Итогового турнира ATP-2020.

В первом туре россиянин обыграл немца Александра Зверева. Игра, продолжавшаяся 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Медведева.

