Холдинговая компания «Ак Барс» будет строить суда для Пермского края

АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Ивана Егорова заключила соглашение с Минтрансом Пермского края и местной корпорацией развития. По документу компания поможет восстановить систему водного транспорта и займется судостроением в регионе.

«В регионе работают поставщики комплектующего оборудования, которое может быть использовано на наших судах. В крае есть Верхнекамский судостроительный комплекс, который после модернизации может быть задействован в кооперации с нами по строительству судов. Мы рассчитываем на серьезное сотрудничество с предприятиями Пермского края», — приводит пресс-служба губернатора Пермского края слова замгендиректора ХК «Ак Барс» Александра Емелюшина.

Фото: permkrai.ru

Подписание состоялось в Москве. Губернатор края Дмитрий Махонин пообещал приложить максимум усилий для воссоздания судостроительного комплекса региона: «Если мы будем двигаться вместе с Республикой Татарстан в этом направлении, то шансов выполнить все поставленные цели у нас будет значительно больше».

Напомним, что в холдинг «Ак Барс» входят Зеленодольский завод имени А.М. Горького, завод «Электроприбор», предприятие «Ак Барс Металл» и другие.