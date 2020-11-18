В Татарстане еще один человек умер от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксирован еще один смертельный случай заражения COVID-19. Всего число зарегистрированных смертей от коронавируса достигло 124.

По данным республиканского оперштаба, пациент 1961 года рождения поступил в больницу с ковидом и пневмонией. Также у него обострились сердечно-сосудистые заболевания, что осложняло лечение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Причина смерти была установлена патологоанатомом. Вирус идентифицирован.

Напомним, в Татарстане сообщения об умерших от коронавируса не обязательно поступают в день смерти. Летальные случаи фиксируются только после подтверждения. Также в республике перестали называть сначала дату смерти, а затем и город. Эту информацию расценили как личные данные.