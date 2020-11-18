Казанский музыкант Митя Бурмистров пришел на поиски девушки в шоу «Давай поженимся»

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Казанский музыкант Митя Бурмистров пришел на поиски любви в шоу «Давай поженимся».



«Ищу музу — яркую, творческую, красноволосую, в очках или без. Чтобы вдохновляла. Ту, которой я посвящу десятки хитов», — сказал он в видеообращении, которое записал для невесты Ирины.



«Ира, привет. Меня зовут Митя. Я увидел твою балалайку и, надеюсь, покажу тебе свою», — представился он невесте и вручил цветы.

В студии Бурмистров прочитал стихотворение на татарском языке, рассказал историю своей любви и исполнил песню «Любовь и вино».

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с музыкантом.