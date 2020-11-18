Новости общества

08:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, можно использовать на транспортные расходы — Голикова

16:53, 18.11.2020
Деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, можно использовать на транспортные расходы — Голикова
Фото: realnoevremya.ru

Деньги, выделенные регионам на борьбу с коронавирусной инфекцией, можно использовать на закупку машин скорой помощи и автомобилей для фельдшеров. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

«У нас не возбраняется приобретать автомобильный транспорт в виде скорой помощи и автомобилей для фельдшеров у наших промышленных предприятий за счет тех 10 миллиардов, которые мы предоставили субъектам», — заявила Голикова.

Ранее правительство РФ выделило Татарстану почти 800 млн рублей на лечение больных коронавирусом.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем