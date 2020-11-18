Деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, можно использовать на транспортные расходы — Голикова

Деньги, выделенные регионам на борьбу с коронавирусной инфекцией, можно использовать на закупку машин скорой помощи и автомобилей для фельдшеров. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

«У нас не возбраняется приобретать автомобильный транспорт в виде скорой помощи и автомобилей для фельдшеров у наших промышленных предприятий за счет тех 10 миллиардов, которые мы предоставили субъектам», — заявила Голикова.

Ранее правительство РФ выделило Татарстану почти 800 млн рублей на лечение больных коронавирусом.

