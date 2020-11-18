Казанский суд отправил в психбольницу мать убитого и выжившего братьев-близнецов

Фото: «Реальное время»

На принудительное лечение в психиатрическую спецбольницу с интенсивным наблюдением отправил сегодня Ново-Савиновский суд Казани 34-летнюю Наргизу Сибгатуллину. Она обвинялась в нападении с ножом на двух семилетних сыновей-близнецов и убийстве одного из них.



По версии следствия, преступление было совершено 1 марта 2020 года в квартире обвиняемой и потерпевших на улице Чистопольской. Погибший мальчик получил девять ножевых ударов в грудь и поясничную область, выживший — три.

Еще на стадии следствия эксперты выявили у обвиняемой признаки хронического расстройства и пришли к выводу — еще в период совершения преступления она не осознавала характер и опасность своих действий.

В итоге прокуратура направила в суд постановление о применении к подсудимой принудительных мер медицинского характера. Сегодня суд признал ее виновной в убийстве и покушении на убийство малолетних с особой жестокостью, но ввиду состояния здоровья освободил от уголовной ответственности и применил к ней меры медицинского характера, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Ново-Савиновского суда Казани.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.