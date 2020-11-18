В Татарстане пройдет третий этап пострегистрационных исследований вакцины центра «Вектор»

Татарстан вошел в список площадок, где проведут третий этап пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса центра «Вектор». Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.



«Начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины. Сегодня получено разрешение на трех площадках, в том числе в Москве и Московской области, а уже завтра будут вовлечены еще три площадки в других регионах, в числе которых Татарстан», — сказала Голикова.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса центра «Вектор» может поступить в гражданский оборот до 10 декабря.

