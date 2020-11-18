Вакцина от «Вектора» может поступить в гражданский оборот до 10 декабря

Вакцина от коронавируса от центра «Вектор» может поступить в гражданский оборот до 10 декабря. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

«Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот. И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население», — сказала Голикова.

Ранее «Вектор» получил разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса.

