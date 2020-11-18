Госдума приняла закон об ответственности за отчуждение территорий России

Госдума РФ в третьем чтении приняла законы, предусматривающие ответственность за действия или призывы к действиям по отчуждению частей территории России. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение нижней палаты парламента.



Для граждан штрафы составят от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 и до 100 тыс. рублей, юрлицам при нарушении придется отдать от 200 до 300 тыс. рублей.

Фото: wikipedia.org

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает к экстремизму отчуждение части территории России.