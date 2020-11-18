«Вектор» получил разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» центру «Вектор». Об этом говорится в государственном реестре лекарственных средств, сообщает ТАСС.

Испытания вакцины на лицах старше 18 лет стартуют 18 ноября. Продлятся они до 15 июня 2021 года.

Фото: pixnio.com

Протестировать «ЭпиВакКорону» планируют на трех тысячах добровольцев.

Ранее сообщалось, что вакцина «Вектора» будет введена в гражданский оборот в России 1 января 2021 года. Это вторая отечественная вакцина от COVID-19. Она была зарегистрирована в октябре.

