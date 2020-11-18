«Вектор» получил разрешение на пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» центру «Вектор». Об этом говорится в государственном реестре лекарственных средств, сообщает ТАСС.
Испытания вакцины на лицах старше 18 лет стартуют 18 ноября. Продлятся они до 15 июня 2021 года.
Протестировать «ЭпиВакКорону» планируют на трех тысячах добровольцев.
Ранее сообщалось, что вакцина «Вектора» будет введена в гражданский оборот в России 1 января 2021 года. Это вторая отечественная вакцина от COVID-19. Она была зарегистрирована в октябре.
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