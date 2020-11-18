Три футболиста сборной Сербии пропустят матч против России из-за коронавируса
Три игрока сборной Сербии по футболу сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба сербской команды.
Положительные результаты получили вратарь Джордже Николич («Базель»), полузащитник Сергей Милинкович-Савич («Лацио») и вингер Дарко Лазович («Верона»). Все трое уже покинули расположение сборной и пропустят встречу с Россией в рамках Лиги наций.
Также положительный тест на коронавирус сдал физиотерапевт сербской национальной команды.
Тренинг пред дуел са Русијом.— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 17, 2020
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Сегодня сборная Сербии проведет домашний матч против России в рамках заключительного матча группового этапа Лиги наций.
Напомним, ранее сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович не смог поехать в расположение сборной из-за повреждения.СпортФутбол
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